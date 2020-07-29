Перша ліга: «Минай» обіграв «Гірник-Спорт» і став лідером
В матчі 27-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Минай» обіграв «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) 1:0, повідомляє Укрінформ.
Закарпатський «Минай» обіграв на своєму полі «Гірник-Спорт» 1:0 і вийшов на перше місце. У складі господарів відзначився Пиняшко.
Результати інших важливих поєдинків туру: «Кремінь» (Кременчук) – «Рух» (Львів) – 0:1, «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 0:1, «Миколаїв» - «Металіст 1925» - 3:2, «Волинь» (Луцьк) – «Металург» (Запоріжжя) – 2:0 (після першого тайму).
Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Минай» - 56 (27), 2.«Інгулець» - 54 (26), 3.«Агробізнес» - 53 (27), 4.«Волинь» - 51 (27), 5.«Рух» - 51 (26), 6.«Металіст 1925» - 47 (27), 7.«Оболонь» - 46 (26).
Центральний матч 27-го туру «Оболонь» - «Інгулець» (Петрове) зіграють 30 липня.
Фото: сайт ФК "Минай"