Гравці "Динамо" повернулися з відпустки і проходять медобстеження

Футболісти київського "Динамо" вийшли з десятиденного відпустки.

У четвер частина гравців команди пройшла медичне обстеження, повідомляє пресслужба киян.

"У перший день на медогляд прибули українські футболісти Денис Бойко, Руслан Нещерет, Віталій Миколенко, Денис Попов, Микита Бурда, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Олександр Андрієвський, Віталій Буяльський, Георгій Цітаїшвілі, Олександр Тимчик, Богдан Леднєв, Олександр Сирота", - зазначається у повідомленні.

Решта гравців пройдуть медогляд завтра.

Вже сьогодні команда розпочне тренування на базі в Кончі-Заспі.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.