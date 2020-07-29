"Мілан" розгромив "Сампдорію" в Серії А і гратиме у Лізі Європи УЄФА

"Мілан" упевнено обіграв "Сампдорію" у виїзному матчі передостаннього, 37-го туру італійської футбольної Серії А і достроково завоював путівку в Лігу Європи УЄФА.

Гра відбулася в Генуї і завершилася на користь гостей - 4:1, повідомляє Укрінформ.

У складі "россонері" дубль оформив Златан Ібрагімович, відзначившись на 4-й і 58-й хвилинах, також на 52-й хвилині забив Хакан Чалханоглу, а в компенсований час голом відзначився Рафаел Леау (90+2). У господарів єдиний результативний удар на рахунку Кристоффера Аскільдсена (87-а хвилина).

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"Мілан" набрав 63 очки і закріпився на шостому "єврокубковому" місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Команда Стефано Піолі перед останнім туром випереджає "Наполі" на 4 очки.

"Сампдорія" із 41 очком розташовується на 15-й позиції.

Фото: acmilan.com.