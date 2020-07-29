Мессі лідирує за кількістю незабитих пенальті у 21 столітті

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі посідає перше місце за кількістю незабитих пенальті у 21-му столітті серед гравців топ-5 футбольних ліг Європи.

Про це повідомляє німецький веб-сайт Transfermarkt.

За інформацією порталу, аргентинський форвард не зміг реалізувати 22 11-метрові удари. Другий рядок у списку поділили нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду і експівзахисник римської "Роми" Франческо Тотті - по 18 незабитих пенальті.

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Раніше повідомлялося, що Мессі став кращим дріблером в сезоні чемпіонату Іспанії.

Фото: ФК "Барселона".