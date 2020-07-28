"Сакраменто" без Леня обіграв "Кліпперс" в контрольному матчі НБА

В Орландо відбулися чергові контрольні матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА) перед рестартом сезону.

"Сакраменто Кінгз" без українського центрового Олексія Леня в складі здобув вольову перемогу над "Лос-Анджелес Кліпперс" - 106:102 (22:26, 21:26, 30:31, 33:19), повідомляє Укрінформ.

В інших матчах дня "Орландо Меджік" поступився "Лос-Анджелес Лейкерс" - обіграв "Вашингтон Візардс" - 123: 116 (38:35, 31:30, 37:30, 17:21), "Бруклін Нетс" програв "Юта Джаз" - 107:112 (19:32, 31:30, 22:22, 35:28), "Денвер Наггетс" поступився "Орландо Меджік" - 110:114 (19:29, 30:31, 32:29, 29:25), а "Мілуокі Бакс" зазнав поразки від клубу "Новий Орлеан Пеліканс" - 103:124 (30:21, 23:29, 28:40, 22:34).

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Кожна з 22 команд - учасниць рестарту проведе по три контрольні зустрічі перед офіційним відновленням сезону, запланованому на 30 липня.

Фото: sactownroyalty.