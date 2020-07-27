"Ювентус" удев'яте поспіль став чемпіоном Італії з футболу
Укрінформ
Футболісти туринського "Ювентуса" оформили чемпіонство за два тури до закінчення футбольної Серії А.
"Стара синьйора" у домашньому матчі 36-го туру чемпіонату Італії з рахунком 2:0 обіграла "Сампдорію", повідомляє Укрінформ.
Наприкінці першого тайму відзначився Кріштіану Роналду (45+7), після перерви - Федеріко Бернардескі (69).
"Ювентус" набрав 83 очки і випереджає найближчого переслідувача міланський "Інтер" на 7 очок.
Для "Ювентуса" це дев'ятий поспіль і рекордний в Італії 36-й чемпіонський титул.
Фото: Reuters.