"Ювентус" удев'яте поспіль став чемпіоном Італії з футболу

Футболісти туринського "Ювентуса" оформили чемпіонство за два тури до закінчення футбольної Серії А.

"Стара синьйора" у домашньому матчі 36-го туру чемпіонату Італії з рахунком 2:0 обіграла "Сампдорію", повідомляє Укрінформ. Наприкінці першого тайму відзначився Кріштіану Роналду (45+7), після перерви - Федеріко Бернардескі (69). "Ювентус" набрав 83 очки і випереджає найближчого переслідувача міланський "Інтер" на 7 очок. Читайте також: "Ювентус" програв "Удінезе" в матчі Серії А Для "Ювентуса" це дев'ятий поспіль і рекордний в Італії 36-й чемпіонський титул. Фото: Reuters.