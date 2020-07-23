"Ювентус" програв "Удінезе" в матчі Серії А

"Ювентус" не зміг оформити чемпіонський титул за три тури до закінчення футбольної Серії А.

"Стара синьйора" в 35-му турі чемпіонату Італії на виїзді програла "Удінезе" - 1:2, повідомляє Укрінформ.

У складі господарів м'ячі забили Ілля Несторівський, який відзначився на 52-й хвилині, і Секо Фофана (90 + 2); у гостей - Маттейс Де Ліхт (42).

"Ювентус" випереджає на 6 очок йде на другому місці "Аталанту" українця Руслана Малиновського.

У наступному турі туринський клуб може оформити чемпіонство дев'ятий раз поспіль, якщо 26 липня вдома обіграє "Сампдорію".

Фото: juventus.com.