Відомі усі потенційні суперники «Динамо» у кваліфікації ЛЧ

У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ кияни можуть зіграти проти віденського «Рапіда», «Ренна», ПАОКа, АЗ, загребської «Локомотиви», «Вікторії» і «Трабзонспору».

«Динамо» дізналося імена потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє Sport Arena.

Київський клуб почне свій шлях в ЛЧ з третього кваліфікаційного раунду в числі сіяних команд шляху представників ліг – вище рейтинг в таблиці коефіцієнтів УЄФА тільки у «Бенфіки» (Лісабон, Португалія). Також «Динамо» не зможе зустрітися з «Гентом» (Бельгія) і російським «Краснодаром», які також в списку сіяних.

Таким чином, можливими суперниками "Динамо" можуть стати сім команд: «Рапід» (Відень, Австрія), «Ренн» (Франція), ПАОК (Салоніки, Греція), АЗ (Алкмар, Нідерланди), «Локомотива» (Загреб, Хорватія), «Вікторія» (Плзень, Чехія) і «Трабзонспор» (Туреччина). З перерахованого вище списку лише «Ренн» гарантував собі участь в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, іншим командам необхідно заради цього подолати додатковий раунд кваліфікації.

Жеребкування третього раунду кваліфікації заплановане на 31 серпня. Матчі цього етапу пройдуть в один раунд і будуть розбиті на два ігрових дня - 15 і 16 вересня.