Шевчук і Ніколіні відмовились працювати з Луческу в «Динамо»

Захисник «Шахтаря» часів Луческу, а нині молодий тренер, не захотів допомагати румунському фахівцю в Києві.

Колишній захисник «Шахтаря» В'ячеслав Шевчук відмовився увійти до тренерського штабу Мірчі Луческу в «Динамо», повідомляє телеканал «Футбол».

«Я йому відразу сказав що, не потрібно ніяких розмов, я вам бажаю удачі, але я не зможу в силу зрозумілих обставин», - зізнався Шевчук.

Шевчук також повідомив, що від посади в київському клубі відмовився і Карло Ніколіні, який раніше працював тренером з фізпідготовки в "Шахтарі".

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«Знаю, що тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким вони працював близько 20 років, відмовив Луческу в силу також, напевно, всім зрозумілих обставин. Вважаю, що Ніколіні дуже важлива для Луческу фігура. Довго з ним працює, відчуває його, де потрібно підказати щось, зробити якісь заміни», - додав Шевчук.

Нагадаємо, Луческу призначили головним тренером «Динамо». Відомо, що працюватимуть в штабі румуна його багаторічний асистент Олександр Спиридон і тренер воротарів Михайло Михайлов.