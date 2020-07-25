Олег Гусєв може увійти до тренерського штабу Луческу

Олег Гусєв може увійти до тренерського штабу Луческу

Укрінформ
Асистент головного тренера "Динамо" U21 Олег Гусєв може стати помічником наставника динамівців Мірчі Луческу в основній команді.

Остаточний склад своїх асистентів румунський фахівець оголосить 30 липня на пресконференції в Києві, повідомляє Meta Ratings

37-річний Гусєв виступав у складі "Динамо" на позиції півзахисника у 2003-2018 роках. На його рахунку 296 матчів і 111 голів.

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Очікується також, що у списку помічників Луческу будуть молдовський тренер Олександр Спиридон, наставник динамівських воротарів Михайло Михайлова та деякі інші.

Фото: dynamo.kiev.ua.

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