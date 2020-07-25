Олег Гусєв може увійти до тренерського штабу Луческу

Асистент головного тренера "Динамо" U21 Олег Гусєв може стати помічником наставника динамівців Мірчі Луческу в основній команді.

Остаточний склад своїх асистентів румунський фахівець оголосить 30 липня на пресконференції в Києві, повідомляє Meta Ratings.

37-річний Гусєв виступав у складі "Динамо" на позиції півзахисника у 2003-2018 роках. На його рахунку 296 матчів і 111 голів.

Очікується також, що у списку помічників Луческу будуть молдовський тренер Олександр Спиридон, наставник динамівських воротарів Михайло Михайлова та деякі інші.

Фото: dynamo.kiev.ua.