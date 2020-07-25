Захисник "Вольфсбурга" Мбабу здав позитивний тест на коронавірус

Футбольний захисник німецької команди "Вольфсбург" Кевін Мбабу здав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Тепер 25-річний швейцарець, який виступає за "Вольфсьург" з квітня минулого року, має пройти двотижневу самоізоляцію. Це означає, що він пропустить матч-відповідь Ліги Європи проти донецького "Шахтаря", який пройде 5 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві.

Нагадаємо, у першій грі "Шахтар" переміг "Вольфсбург" у Німеччині - 2:1.

Фото: vfl-wolfsburg.de.