"Колос" став першим фіналістом плей-офф УПЛ за путівку в Лігу Європи

Футболісти ковалівського "Колоса" стали першими фіналістами плей-офф УПЛ за право представляти Україну в Лізі Європи УЄФА.

Підопічні Руслана Костишина у півфінальному поєдинку обіграли 25 липня "Дніпро-1" - 4:1, повідомляє Укрінформ.

Усі м'ячі на київському НСК "Олімпійський" записали на свій рахунок футболісти "Колоса". Суперникам забивали Павло Оріховський (22-а хвилина), Денис Антюх (24, 51) та Євген Морозко (88). Ще один м'яч на 48-й хвилині відправив у власні ворота голкіпер Євген Волинець.

Зустріч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з харків'янкою Катериною Монзуль.

Другий фіналіст плей-офф також визначиться сьогодні. О 19.30 на арені "Ніка" футболісти "Олександрії" прийматимуть "Маріуполь".

Фінальна стикова гра відбудеться 29 липня. Вона назве третього представника України в Лізі Європи, який стартуватиме в євротурнірі з другого кваліфікаційного етапу.

Нагадаємо, чернігівська "Десна" розпочне виступ у Лізі Європи з третього кваліфікаційного етапу, а бронзовий призер луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру.

Переможець національної першості донецький "Шахтар" виступить у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА, а срібний призер київське "Динамо" розпочне єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів.

Фото: ua-football.com.