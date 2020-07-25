Зінченко та Ярмоленко завершать клубний сезон за 21 день до старту Євро
Укрінформ
Офіційний сайт англійської Прем’єр-ліги, де виступають два футболісти національної збірної України, оприлюднив дати початку та закінчення чемпіонату в сезоні-2020/2021.
Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" та Андрій Ярмоленко з "Вест Гема" розпочнуть новий турнір 12 вересня 2020 року, повідомляє преслужба УАФ.
Останній тур чемпіонату Англії запланований на 21 травня 2021 року, за 21 день до старту футбольного Євро (11 червня).
Фото: uaf.ua.