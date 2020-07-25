Зінченко та Ярмоленко завершать клубний сезон за 21 день до старту Євро

Офіційний сайт англійської Прем’єр-ліги, де виступають два футболісти національної збірної України, оприлюднив дати початку та закінчення чемпіонату в сезоні-2020/2021.

Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" та Андрій Ярмоленко з "Вест Гема" розпочнуть новий турнір 12 вересня 2020 року, повідомляє преслужба УАФ. Читайте також: Новий сезон чемпіонату Нідерландів із футболу стартує 12 вересня Останній тур чемпіонату Англії запланований на 21 травня 2021 року, за 21 день до старту футбольного Євро (11 червня). Фото: uaf.ua.