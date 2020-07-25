Теніс: директор турніру в Палермо просить скасувати карантин для Халеп

3 серпня стартує турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) в італійському місті Палермо, де планувала виступити друга "ракетка" світу румунка Симона Халеп.

Однак через введення Міністерством охорони здоров'я Італії карантину для людей, які прибувають з Румунії та Болгарії або були на території цих країн за 14-денний період до приїзду в Італію, участь Халеп у Палермо є під питанням. Директор турніру Олів'єро Пальма попросив міністерство скасувати карантин для учасниць змагань, повідомляє Palermo Ladies Open на сторінці у Twitter.

"Директор турніру Олів'єро Пальма заявив, що вже написав листа міністру охорони здоров'я Роберто Сперанці із проханням скасувати карантин для Халеп та інших учасниць змагань. Організатори анонсували тестування на коронавірус під час турніру.

Palermo Ladies Open має стати першим офіційним турніром WTA після припинення туру через пандемію коронавірусу.

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Додамо, що на ці змагання заявлені українки Даяна Ястремська (основна сітка), Леся Цуренко та Марта Костюк (кваліфікація).

Фото: wtatennis.com.