Перша ліга: «Агробізнес» обіграв «Волинь», поразка «Оболоні»

Команда з Волочиська піднялась на третє місце.

В матчі 26-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Агробізнес» (Волочиськ) обіграв «Волинь» (Луцьк) 3:0, повідомляє Укрінформ.

Домашній матч проти «Волині» «Агробізнес» зіграв на нейтральному полі – у Винниках (передмістя Львова). Господарі здобули дуже важливу перемогу 3:0. За «Агробізнес» забивали Семенюк, Когут, Черненко.

Інший претендент на путівку в УПЛ – «Оболонь» сьогодні програв на виїзді «Кремню» 0:1.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 54 (26), 2.«Минай» - 53 (26), 3.«Агробізнес» - 50 (26), 4.«Волинь» - 48 (26), 5.«Оболонь» - 46 (26), 6.«Рух» - 45 (24), 7.«Металіст 1925» - 44 (25).

Фото: facebook.com/fcab.com.ua