Арбітри образили воїнів АТО – Собуцький розкрив деталі скандалу в Першій лізі

Довічно дискваліфікований президент «Агробізнесу» судитиметься з УАФ.

Почесний президент клубу Першої ліги «Агробізнес» (Волочиськ) Олег Собуцький прокоментував football.ua його довічне відсторонення його від футболу.

«Це повний абсурд, просто дико. Хтось просто намагається показати, що він працює. Знав, що буде великий скандал на всю Україну, тому що образили воїнів АТО, після тих слів, які були виголошені, нерви просто не витримали. Я якось намагався заспокоїти, відволікти увагу, але у цих арбітрів, мабуть, немає нічого святого.

Так, я теж кричав на арбітрів, але основні події відбулися після того, як один з ветеранів сказав арбітру з Донецької області, що він його землю захищав від окупантів, а той відповів, що він його туди не кликав. Я не став відразу все це розповідати, думав, може, у людей совість заговорить, але... Я сам був на Сході України в 2014-2015 роках і багато чого побачив, тому мені зрозумілі почуття ветеранів.

Звичайно, ми будемо судитися і звертатися в усі інстанції, в які тільки можливо», - сказав Собуцький.

Нагадаємо, віцепрезидента УАФ і почесного президента клубу «Агробізнес» Олега Собуцького довічно усунули від футболу. Контрольно-дисциплінарний комітет асоціації виніс таке покарання за побиття арбітра Юрія Іванова після матчу Першої ліги чемпіонату України «Агробізнес» - «Минай».

Після гри Юрій Іванов вказав у рапорті про факт рукоприкладства з боку Собуцького. Сам почесний президент «Агробізнеса» це заперечував.

Фото: fcab.com