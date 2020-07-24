Каштру повернувся в "Шахтар" після міні-відпустки

Головний тренер футболістів "Шахтаря" Луїш Каштру прибув в розташування донецького клубу після короткочасної відпустки.

58-річний португалькій фахівець у доброму настрої повернувся до тренувань з командою, повідомляє у Twitter пресслужба ФК "Шахтар".

У матчі 32-го туру УПЛ проти "Олександрії" (2:2) Каштру на тренерському містку підміняли Даріо Срна та Вітор Северіно.

Нагадаємо, 5 серпня "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Першу зустріч у Німеччині чемпіони України виграли з рахунком 2:1.

Фото: twitter.com/FCShakhtar.