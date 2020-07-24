"Лаціо" обіграв "Кальярі" в чемпіонаті Італії з футболу

Футболісти римського "Лаціо" з рахунком 2:1 здобули вольову перемогу над "Кальярі" к поєдинку 35-го туру італійської Серії А.

На гол аргентинського форварда "Кальярі" Джованні Сімеона, який відзначився на 45-й хвилині, господарі "Стадіо Олімпіко" відповіли результативними ударами сербського хавбека Сергія Мілінковича-Савича (47) і нападника збірної Італії Чіро Іммобіле (60), повідомляє Укрінформ.

"Лаціо" набрав 72 очки і скоротив відставання від міланського "Інтера" (73), який посідає третє місце в турнірній таблиці.

За три тури до фінішу лідирує туринський "Ювентус" (80), випереджаючий на 6 очок "Аталанту" з Бергамо, за яку виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський.

Фото: globallookpress.com.