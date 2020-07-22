Катерина Бондаренко відновить сезон на турнірі WTA у США

Українська тенісистка Катерина Бондаренко розпочне виступи після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, на турнірі WTA в американському місті Лексінгтон.

Ці змагання пройдуть 10-16 серпня, повідомляє BTU. Бондаренко планує боротися за місце в основній сітці турніру. Нагадаємо, в ці ж терміни у столиці Чехії Празі мають виступити українки Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька. Читайте також: Aсоціація тенісистів-професіоналів скасувала турнір у Вашингтоні Поновлення сезону після п'ятимісячної паузи заплановане на 3 серпня у Палермо (Італія). Фото: j48tennis.net.