Катерина Бондаренко відновить сезон на турнірі WTA у США
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко розпочне виступи після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, на турнірі WTA в американському місті Лексінгтон.
Ці змагання пройдуть 10-16 серпня, повідомляє BTU.
Бондаренко планує боротися за місце в основній сітці турніру.
Нагадаємо, в ці ж терміни у столиці Чехії Празі мають виступити українки Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.
Поновлення сезону після п'ятимісячної паузи заплановане на 3 серпня у Палермо (Італія).
Фото: j48tennis.net.