Aсоціація тенісистів-професіоналів скасувала турнір у Вашингтоні

Турнір Aсоціаціі тенісистів-професіоналів The Citi Open у Вашингтоні (США) не відбудеться.

Скасування змагань АТР, які мали стартувати 14 серпня, пов'язане із ситуацією з коронавірусом на території Сполучених Штатів, а також з істотними обмеженнями на переміщення, повідомляє The New York Times.

Саме турнір у Вашингтоні мав стати першими змаганнями ATP-туру після рестарту.

Читайте також: Тенісний турнір у Вашингтоні може не відбутися

Нагадаємо, офіційний тенісний сезон у тенісистів призупинили у березні. Нинішньому сезоні поки що планують провести US Open та Ролан Гаррос.

Фото: dcist.com.