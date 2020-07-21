Aсоціація тенісистів-професіоналів скасувала турнір у Вашингтоні
Укрінформ
Турнір Aсоціаціі тенісистів-професіоналів The Citi Open у Вашингтоні (США) не відбудеться.
Скасування змагань АТР, які мали стартувати 14 серпня, пов'язане із ситуацією з коронавірусом на території Сполучених Штатів, а також з істотними обмеженнями на переміщення, повідомляє The New York Times.
Саме турнір у Вашингтоні мав стати першими змаганнями ATP-туру після рестарту.
Нагадаємо, офіційний тенісний сезон у тенісистів призупинили у березні. Нинішньому сезоні поки що планують провести US Open та Ролан Гаррос.
Фото: dcist.com.