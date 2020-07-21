ФК "Зоря" планує тренувальний збір під Києвом
Укрінформ
Футболісти луганської "Зорі" вийшли у відпустку, який триватиме до 31 липня.
1 серпня команда збереться у Запоріжжі і розпочне підготовку до наступного сезону, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.
"З 4 серпня "Зоря" розпочне тренувальний збір, який планує провести під Києвом. Клуб перебуває на фінальній стадії переговорів. Заплановані чотири товариські матчі. Суперників представлять пізніше", - зазначається у повідомленні.
Команда повернеться до Запоріжжя 15 серпня.
Базова дата початку нового сезону УПЛ - 22 серпня.
Фото: zarya-lugansk.com.