ФК "Зоря" планує тренувальний збір під Києвом

Футболісти луганської "Зорі" вийшли у відпустку, який триватиме до 31 липня.

1 серпня команда збереться у Запоріжжі і розпочне підготовку до наступного сезону, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

"З 4 серпня "Зоря" розпочне тренувальний збір, який планує провести під Києвом. Клуб перебуває на фінальній стадії переговорів. Заплановані чотири товариські матчі. Суперників представлять пізніше", - зазначається у повідомленні.

Команда повернеться до Запоріжжя 15 серпня.

Базова дата початку нового сезону УПЛ - 22 серпня.

Фото: zarya-lugansk.com.