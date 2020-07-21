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ФК "Зоря" планує тренувальний збір під Києвом

Укрінформ
Футболісти луганської "Зорі" вийшли у відпустку, який триватиме до 31 липня.

1 серпня команда збереться у Запоріжжі і розпочне підготовку до наступного сезону, повідомляє офіційний сайт луганського клубу. 

"З 4 серпня "Зоря" розпочне тренувальний збір, який планує провести під Києвом. Клуб перебуває на фінальній стадії переговорів. Заплановані чотири товариські матчі. Суперників представлять пізніше", - зазначається у повідомленні.

Команда повернеться до Запоріжжя 15 серпня.

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Базова дата початку нового сезону УПЛ - 22 серпня.

Фото: zarya-lugansk.com.

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