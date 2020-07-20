Перша ліга: «Оболонь» і «Рух» зіграли внічию

«Інгулець» очолює турнірну таблицю, у «Миная» на три очки менше.

В заключному матчі 25-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги столична «Оболонь» зіграла внічию з клубом «Рух» (Львів) 0:0, повідомляє Укрінформ. Матч претендентів на путівку в УПЛ завершився без забитих м’ячів. Команди наразі залишаються поза першою трійкою, яка у підсумку підвищиться у класі. Читайте також: Перша ліга: «Інгулець» обіграв «Миколаїв», перемоги «Миная» і «Волині» Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 53 (25), 2.«Минай» - 50 (25), 3.«Волинь» - 48 (25), 4.«Агробізнес» - 47 (25), 5.«Оболонь» - 46 (25), 6.«Рух» - 45 (24), 7.«Металіст 1925» - 44 (25). Матчі наступного 26-го туру зіграють 23-24 липня. Головні поєдинки туру: «Інгулець» - «Чорноморець», «Агробізнес» - «Волинь». Фото: fcrukh.com