Перша ліга: «Інгулець» обіграв «Миколаїв», перемоги «Миная» і «Волині»

«Інгулець» очолює турнірну таблицю, у «Миная» на три очки менше.

В матчі 25-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Інгулець» (Петрове) обіграв на виїзді «Миколаїв» 2:1, повідомляє Укрінформ. Лідер чемпіонату здобув вольову перемогу у Миколаєві. Програвши перший тайм, «Інгулець» двічі забив після перерви (Балан, Сітчінава) і переміг 2:1. З інших поєдинків туру відзначимо наступні: «Авангард» - «Агробізнес» - 1:1, «Минай» - «Металург» - 2:1, «Волинь» - «Металіст 1925» - 2:0. Читайте також: Перша ліга: «Агробізнес» програв «Минаю», перемоги «Руха» і «Оболоні» Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 53 (25), 2.«Минай» - 50 (25), 3.«Волинь» - 48 (25), 4.«Агробізнес» - 47 (25), 5.«Оболонь» - 45 (24), 6.«Рух» - 44 (23), 7.«Металіст 1925» - 44 (25). В заключному турі 25-го туру «Оболонь» прийматиме «Рух».