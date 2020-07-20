"Дніпро-1" здобув Трофей престижу футбольного сезону-2019/2020

Новачок української футбольной Прем’єр-ліги "Дніпро-1" став кращою командою другої шістки чемпіонату України і здобув Трофей престижу.

Напередодні матчу заключного туру першості проти полтавської "Ворскли" підопічні Дмитра Михайленка отримали почесну нагороду, повідомляє пресслужба УПЛ.

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За підсумками сезону дніпряни посіли найвище місце у другій групі чемпіонату України. "Дніпро-1" став третім клубом, який здобув Трофей престижу. Раніше нагорода діставалася "Ворсклі" (2017, 2019 роки) та "Олександрії" (2018).

Фото: scdnipro1.com.ua.