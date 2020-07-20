Восьмий пенальті у ворота "Динамо" встановив рекорд клубу

У заключному, 32-му турі футбольної Прем'єр-ліги України київське "Динамо" програло ковалівському "Колосу" - 0:2. Другий м'яч у ворота "біло-синіх" був забитий з пенальті.

Як повідомляє пресслужба столичної команди, з початку нинішнього чемпіонату у ворота "Динамо" призначали 8 пенальті (6 із них були реалізовані), що стало новим рекордом за сезон для київського клубу.

А загалом цей 11-метровий вже 70-й за ліком в УПЛ у ворота "Динамо". 52 з них завершилися голами.

Фото: ФК "Динамо" (Київ).