Баскетбол: Пустовий може залишити «Барселону»

Український центровий не входить плани нового головного тренера.

Український центровий Артем Пустовий, який виступає за баскетбольну «Барселону», може втратити місце в складі команди після приходу нового головного тренера Шарунаса Ясікявічуса, повідомляє encestando.es.

Новий наставник планує зробити акцент на латвійцю Роланду Смітсу, з яким каталонці підписали угоду до 2022 року.

У попередньому чемпіонаті Іспанії Артем Пустовий відіграв лише 7 матчів. В середньому він набирав 5 очок за гру, а також робив 2,1 підбирання і віддавав 0,4 передачі.

Швидше за все, 28-річний Пустовий піде з «Барселони» в кінці сезону, хоча його контракт з клубом розрахований до 2021 року. Українець не отримує належної ігрової практики, а його зарплата становить 1,8 мільйона євро.

Раніше Пустовий виступав за южненський «Хімік» і іспанський «Обрадойро».

Фото: сайт БК "Барселона"