"Барселона" Пустового програла "Басконії" фінал чемпіонату Іспанії з баскетболу

Баскетбольний клуб "Барселона" центрового національної збірної України Артема Пустового зазнала поразки від "Басконії" в чемпіонському матчі фінального турніру чемпіонату Іспанії, який пройшов у Валенсії.

Доля чемпіонства вирішувалася в кінцівці, яка залишилася за "Басконією" - 69:67 (17:16, 16:23, 18:12, 18:16), повідомляє Укрінформ.

Цей титул став четвертим в історії клубу зі столиці країни Басків.

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"Барселона", яка вважалася фаворитом цього фіналу, востаннє ставала чемпіоном Іспанії в сезоні 2013/14.

Артем Пустовий в заявку на фінальний матч не потрапив.

Фото: twitter.com/Baskonia.