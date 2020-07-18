Світоліна програла латвійці у півфіналі хардового турніру у Берліні

Перша "ракетка" України і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна поступилася у суботу латвійській тенісистці Анастасії Севастовій (43) у півфінальному матчі хардового виставкового турніру Bett1 Aces у столиці Німеччини.

Гра на корті, який розташований в ангарі берлінського аеропорту Темпельгоф, завершилася у суботу з рахунком 1:6, 1:6, повіломляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 48 хвилин.

У фіналі Севастова завтра зустрінеться з 12-ю "ракеткою" світу Петрою Квітовою з Чехії, а опоненткою українки у матчі за третє місце буде Андреа Петкович з Німеччина (№87 WTA).

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Нагадаємо, що Еліна Світоліна виграла попередній турнір у Берліні, який проходив на травяному покритті стадіону Штеффі Граф, а завершився через дощ на корті в ангарі аеропорту. Тоді краща українська тенісистка в 1/2 фіналі обіграла Севастову - 7:6 (7:2), 6:3, а у фіналі здолала Квітову - 3:6, 6:1, 10:5.

Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.