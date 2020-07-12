Стаховський планує повернутися до першої сотні рейтингу ATP

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський розповів про свою спортивну форму і про плани повернутися в першу сотню світового рейтингу.

Про це повідомляє nv.ua.

"Через п'ять тижнів теніс повинен повернутися, дуже багато видів спорту вже повернулися. Все повинно початися з американської серії, яка, на жаль, буде лімітованою, тому що US Open пройде без кваліфікації. Уже в Європі тур прийме нормальний вигляд, Roland Garros планують проводити з кваліфікацією... Але поки це все в планах, тому що ніхто не знає, якою буде ситуація з пандемією далі: чи буде вона розвиватися, чи буде друга або третя хвиля. Мені хочеться повернутися в першу сотню рейтингу. На стадії незрозумілого календаря зробити це буде важко, тому що я не знаю, скільки пройде змагань, в яких я зможу взяти участь, куди я зможу поїхати. Поки я тримаю себе в спортивній формі, щоб бути конкурентоспроможним, але я не на топі своєї форми. З понеділка потрібно починати вже нормально працювати, тренуватися", - підкреслив Стаховський.

Відзначимо, що станом на 16 березня 2020 року Стаховський посідає 169-е місце в рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP). Кращим досягненням українця є 31-е місце у вересні 2010 року.

Фото: btu.org.ua.