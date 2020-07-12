Теніс: Федерер назвав причини можливого завершення ігрової кар'єри

Експерша "ракетка" світу швейцарський тенісист Роджер Федерер пояснив, що може змусити його завершити ігрову кар'єру.

"Я все ще прагну перемагати, я щасливий і повний мотивації. При цьому хочу змагатися з кращими, мати можливість вигравати великі турніри. Як торік на Вімблдоні, я був дуже близький. Мені потрібні такі моменти. Якщо я почну кожний тиждень програвати у другому колі, тоді зрозумію, що мій час закінчився", - наводить слова швейцарця essentiallysports.com.

Федерер пропустить залишок сезону в поточному році за станом здоров'я.

Нагадаємо, Федерер є володарем безлічі рекордів, включаючи 20 титулів на турнірах серії Grand Slam у чоловічому одиночному розряді і 310 тижнів у сумі на першому місці в рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP).

Фото: thetimes.co.uk.