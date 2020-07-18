Ікер Касільяс повертається до мадридського "Реала"

Знаменитий футбольний голкіпер Ікер Касільяс повернеться до свого колишнього клубу - мадридського "Реала".

39-річний іспанець стане радником президента "Реала" Флорентіно Переса, повідомляє спортивна газета Marca.

Обов'язки Касільяса визначаться найближчими тижнями. "Це буде щось схоже на ті обов'язки, які виконував Зідан на початку своєї тренерської кар'єри в "Реалі", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що Касільяс - вихованець "Реала", у складі якого провів 725 матчів. 2015 року воротар перейшов до "Порту". У травні 2019-го на тренувальній базі португальського клубу він переніс інфаркт, після чого не виступав, а у травні нинішнього року завершив ігрову кар'єру.

Фото: marca.com.