"Лідс" повернувся в АПЛ через 16 років

Триразовий чемпіон Англії з футболу "Лідс Юнайтед" достроково забезпечив собі вихід з Чемпіоншипа (другого за силою футбольного дивізіону країни) в Англійську прем'єр-лігу (АПЛ).

Про це повідомляє офіційний сайт "білих". "Лідс" гарантував собі вихід в елітний дивізіон після поразки "Вест Бромвича" від "Гаддерсфілда" за один тур до кінця першості. Підопічні Марсело Б'єлси лідирують, набравши 87 очок в 44-х матчах. Читайте також: "Тоттенгем" не зіграє в Лізі чемпіонів вперше з 2015 року Востаннє клуб із графства Йоркшир виступав в АПЛ у сезоні-2003/04. Фото: LUFC/Twitter.