"Лідс" повернувся в АПЛ через 16 років
Укрінформ
Триразовий чемпіон Англії з футболу "Лідс Юнайтед" достроково забезпечив собі вихід з Чемпіоншипа (другого за силою футбольного дивізіону країни) в Англійську прем'єр-лігу (АПЛ).
Про це повідомляє офіційний сайт "білих".
"Лідс" гарантував собі вихід в елітний дивізіон після поразки "Вест Бромвича" від "Гаддерсфілда" за один тур до кінця першості.
Підопічні Марсело Б'єлси лідирують, набравши 87 очок в 44-х матчах.
Востаннє клуб із графства Йоркшир виступав в АПЛ у сезоні-2003/04.
Фото: LUFC/Twitter.