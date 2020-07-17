«Бешикташ» хоче орендувати нападника «Динамо» Жерсона Родрігеша
Гравець «Динамо» Жерсон Родрігеш зацікавив «Бешикташ», повідомляє Tumspor.
Турецький клуб хоче орендувати 25-річного люксембуржця, заплативши при цьому 500 тисяч євро. Клуб зі Стамбула також має намір прописати в контракті опцію викупу за 4 мільйони євро.
«Динамо» ж наполягає на повноцінному трансфері за 6 мільйонів євро. Тransfermarkt оцінює гравця в 1,4 мільйона євро, його контракт гравця з «Динамо» розрахований до літа 2024 року. Повідомлялося, що київський клуб не розраховує на футболіста.
Нагадаємо, 16 липня «Анкарагюджю» достроково розірвав контракт з Жерсоном Родрігешем через бійку з одноклубником. Люксембуржець забив 6 голів (4 з пенальті) і віддав 2 результативні передачі в 11 матчах за «Анкарагюджю».
«Бешикташ» за 2 тури до завершення чемпіонату Туреччини йде 4-м, що дозволяє команді зіграти в кваліфікації Ліги Європи.
Фото: Fanatik