«Бешикташ» хоче орендувати нападника «Динамо» Жерсона Родрігеша

Київський клуб планує продати форварда за 6 мільйонів євро.

Гравець «Динамо» Жерсон Родрігеш зацікавив «Бешикташ», повідомляє Tumspor.

Турецький клуб хоче орендувати 25-річного люксембуржця, заплативши при цьому 500 тисяч євро. Клуб зі Стамбула також має намір прописати в контракті опцію викупу за 4 мільйони євро.

«Динамо» ж наполягає на повноцінному трансфері за 6 мільйонів євро. Тransfermarkt оцінює гравця в 1,4 мільйона євро, його контракт гравця з «Динамо» розрахований до літа 2024 року. Повідомлялося, що київський клуб не розраховує на футболіста.

Нагадаємо, 16 липня «Анкарагюджю» достроково розірвав контракт з Жерсоном Родрігешем через бійку з одноклубником. Люксембуржець забив 6 голів (4 з пенальті) і віддав 2 результативні передачі в 11 матчах за «Анкарагюджю».

«Бешикташ» за 2 тури до завершення чемпіонату Туреччини йде 4-м, що дозволяє команді зіграти в кваліфікації Ліги Європи.

Фото: Fanatik