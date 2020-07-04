Форвард "Динамо" Жерсон Родрігес не проти переходу до "Фенербахче"

Турецький футбольний клуб "Фенербахче" зі Стамбула шукає заміну форварду Мевлюту Ердінчу, який займається пошуком нової команди.

Однією з кандидатур є гравець київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за інший турецький клуб - "Анкарагюджю". 25-річний люксембуржец позитивно розглядає можливість грати у стамбульському гранді, повідомляє Fanatik.

Раніше повідомлялося, що "Фенербахче" запропонував "Динамо" за оренду Родрігеса 1 млн євро з правом викупу.

Контракт футболіста з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

У 10-ти матчах за "Анкарагюджю" Родрігеш має в активі 5 голів та 2 гольові передачі.

Фото: fanatik.com.