Динамівець Бурда готовий зіграти із "Шахтарем" - Динамо Київ Inside

Футбольний захисник київського "Динамо" Микита Бурда готовий зіграти у матчі 29-го туру чемпіонату України проти донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

"Бурда готовий грати у суботу. Рішення медштаба. Миколенко та Попов під запитанням. Але, скоріш за все, тут теж плюс", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через мікротравми поєдинок УПЛ проти "Десни" (2:3) пропустили захисники "Динамо" Віталій Миколенко та Денис Попов. У Віталія пошкодження передньої поверхні стегна, а у Дениса - задньої поверхні стегна.

Центральний захисник Бурда вже минулого тижня тренувався без обмежень.

Фото: dynamo.kiev.ua.