Дві українки увійшли до ТОП-10 рейтингу найкращих футболісток світу
Укрінформ
Українки Ольга Овдійчук та Дар'я Апанащенко увійшли до першої десятки рейтингу кращих футболісток світу за версією ресурсу Futebol Feminino Alternativo.
Овдійчук посіла сьоме місце (348 голосів уболівальників), Апанащенко - восьме (337). Загалом було 250 претенденток на перемогу, повідомляє Womensfootball.com.
Овдійчук виступає за мадридський "Атлетико", Апанащенко є капітаном збірної України і захищає кольори харківського клубу "Житлобуд-1".
Переможницею голосування стала футболістка із Замбії Барбара Банда, яка грає за китайський "Шанхай" (2053 голоси). Другою йде Джілл Рорд (збірна Нідерландів; "Арсенал", Англія), третьою - Андресса Алвеш (збірна Бразилії; "Рома", Італія).
Фото: womensfootball.com.