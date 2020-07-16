Українець Зінченко провів четвертий поспіль матч в АПЛ

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті", які вже забезпечив собі друге місце в АПЛ, переміг у чемпіонаті "Борнмут" - 2:1.

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко зіграв за "МанСіті" учетверте поспіль, повідомляє Zbirna.com.

"Зінченко в цьому поєдинку вийшов на заміну. Загалом футболіст провів за "Манчестер Сіті" вже 24 поєдинки нинішнього сезону (минулого було 29) і за цим показником посідає 17-те місце в команді. Цього разу тренери виділили гравцю 13 хвилин. За цей час Зінченко виконав 22 техніко-тактичних дії (ТТД) із браком у 14% та отримав від компанії спортивної аналітики InStat 270 балів", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола міг розглядати цей матч у якості підготовки до півфіналу Кубка Англії. У суботу, 18 липня, на команду очікує зустріч з лондонським "Арсеналом".

Фото: shakhtar.com.