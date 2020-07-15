АПЛ: "Манчестер Сіті" переміг "Борнмут"

Завершилися чергові футбольні поєдинки 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

"Манчестер Сіті" завдав поразки "Бормуту" - 2:1, повідомляє Укрінформ.

Перемогу "містянам" на "Етіхад" принесли голи Давіда Сільви (6-а хвилина) і Габріела Жезуса (39); у "Борнмута" відзначився Девід Брукс (88).

Захисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко на 77-й хвилині вийшов на поле замість француза Бенжамена Менді.

В інших матчах ігрового дня "Бернлі" на останніх секундах з пенальті відігрався у "Вулвергемптона" - 1:1, а "Ньюкасл" програв "Тоттенгему" - 1:3.

Новоспечений чемпіон "Ліверпуль" на виїзді зустрічається з лондонським "Арсеналом".

Турнірне становище лідерів: "Ліверпуль" - 93 очки, "Манчестер Сіті" - 75, "Челсі" - 63, "Лестер - 59.

Фото: mancity.com.