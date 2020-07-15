"Челсі" обіграв "Норвич" у матчі 36 туру АПЛ
Укрінформ
В Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) стартував 36-й тур.
Футболісти "Челсі" на "Стемфорд Брідж" в Лондоні здобули перемогу над аутсайдером Ліги "Норвичем" - 1:0, повідомляє Укрінформ.
Успіх "Челсі" приніс гол Олів'є Жиру (45+3 хвилина).
"Челсі" набрав 63 очки і займає третю сходинку в турнірній таблиці, "Норвич" (21) залишився на останній, 20-й позиції.
Лідирує "Ліверпуль" (93 очки), який достроково став чемпіоном. Другим йде "Манчестер Сіті" (72).
15 липня "Ліверпуль" на виїзді зустрінеться з лондонським "Арсеналом", а "Манчестер Сіті" прийматиме "Борнмут".
Фото: Reuters.