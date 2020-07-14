"Манчестер Юнайтед" не зміг обіграти "Саутгемптон" в матчі 35 туру АПЛ

В Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) завершився 35-й тур.

Футболістам "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" не вдалося здобути перемогу над "Саутгемптоном" - 2:2, повідомляє Укрінформ.

У складі "Манчестер Юнайтед" авторами голів стали Маркус Рашфорд (20-а хвилина) і Антоні Марсьяль (23). У "Саутгемптона" відзначилися Стюарт Армстронг (12) і Майкл Обафемі, який забив м'яч у компенсований час (90+6).

"Манчестер Юнайтед" займає п'ятий рядок в турнірній таблиці, "Саутгемптон" залишився на 12-й позиції.

Турнірне становище лідерів: "Ліверпуль" - 93 очки, "Манчестер Сіті" - 72, "Челсі" - 60, "Лестер - 59, "Манчестер Юнайтед" - 59.

Фото: Reuters.