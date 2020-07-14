Світоліна перемогла Севастову на турнірі Bett1 Aces у Берліні

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№5 WTA) вийшла 14 липня у фінал виставкового турніру Bett1 Aces у столиці Німеччини.

В матчі 1/2 фіналу українська тенісистка на трав'яному корті стадіону Штеффі Граф обіграла Анастасію Севастову (43) з Латвії - 7:6 (7:2), 6:3, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 20 хвилин.

В іншому півфіналі сьогодні зустрінуться Петра Квітова (Чехія, 12) та Кікі Бертенс (Нідерланди, 7).

Читайте також: Світоліна сьогодні стартує на турнірі Bett1 Aces у Берліні

Нагадаємо, турнір у Берліні складається з двох етапів. До 15 липня змагання триватимуть на траві - на стадіоні Штеффі Граф у тенісному клубі LTTC Rot-Weiss, а потім ті ж учасники переїдуть на хардовий корт арени, спеціально побудованої в ангарі берлінського аеропорту Темпельгоф (17-19 липня).

Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.