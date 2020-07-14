Американські футболісти Washington Redskins відмовляються від "расистської" назви

Одна із найвидатніших команд американського футболу Washington Redskins заявила, що з міркувань протидії расовій дискримінації припиняє використовувати цю назву та логотип, на якому зображено індіанця.

Про це повідомляє The Hill.

"Сьогодні ми оголошуємо, що припиняємо використання імені та логотипу Redskins (червоношкірі – ред.)", - заявили у команді.

Зазначається, що власник команди та головний тренер працюють над новою назвою та логотипом, які "сприятимуть поліпшенню статусу".

На початку місяця на тлі протестів проти расової дискримінації у США команда заявила, що її назва, яка апелює до представників корінного населення Америки, може бути змінена.

Крім того, стадіон FedEx, де базується Washington Redskins, надіслав вимогу власнику змінити назву команди. А мережа спортивного одягу Nike вилучила з продажу іменну продукцію з її логотипами.

Спочатку керівництво Washington Redskins категорично відмовлялося змінювати назву, зауважує видання, однак урешті-решт мусило піти на поступки.

Фото: Twitter/Redskins