Скрипник став кращим тренером 30-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 30-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Кращим тренером туру став наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник, повідомляє офіційний сайт організації.

"Сьогоднішній лауреат у Favbet Лізі - головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник. Його підопічні завдали виїзної поразки ковалівському "Колосу" (2:0), завдяки чому вийшли на друге місце", - йдеться у повідомленні.

Всеукраїнське об'єднання тренерів також підкреслює, що чотири тури поспіль, рівно місяць, не програє "Зоря" під керівництвом Скрипника (по дві перемоги та нічиї за цей час - при тому, що гра в чемпіонському фінальному етапі не залишає місця для "прохідних" матчів). Сім очок із дев’яти можливих набрали луганці в трьох останніх виїздах.

Фото: uafc.org.ua.