Хавбек "Зорі" Кочергін визнаний кращим гравцем 30 туру футбольної Прем'єр-ліги
Укрінформ
Півзахисник луганської "Зорі" Владислав Кочергін визнаний кращим гравцем 30-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ).
Таке рішення прийняла експертна рада УПЛ, до якої увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
За підсумком голосування Кочергін випередив Беньяміна Вербича ("Динамо", Київ) і Тараса Завійського ("Олімпік", Донецьк).
Нагадаємо, у 30-му турі Прем'єр-ліги "Зоря" з рахунком 2:0 обіграла ковалівський "Колос". Кочергін зробив дубль.
Фото: ФК "Зоря".