Курсант із Житомира встановив рекорд із підйому переворотом на перекладині

Курсант другого курсу Житомирського військового інституту ім. Корольова Дмитро Косатий потрапив до Книги рекордів України, виконавши 760 разів підйом переворотом на перекладині.

Про це навчальний заклад повідомляє у Facebook.

«Представники Книги рекордів України, керівництво військового інституту, рідні та друзі привітали Дмитра Косатого із встановленням рекорду Книги рекордів України з виконання вправи «Підйом переворотом на перекладині» на відкритому повітрі 760 разів», - йдеться у повідомленні.

На встановлення рекорду хлопцеві знадобилося 5 годин. Вправу він виконував на відкритому повітрі під 30-градусною спекою.

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У планах молодого спортсмена встановити світовий рекорд з виконання цієї вправи в приміщенні з відповідними умовами.

Фото: Житомирський військовий інститут, Фейсбук