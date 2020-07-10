Курсант із Житомира встановив рекорд із підйому переворотом на перекладині
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Укрінформ
Курсант другого курсу Житомирського військового інституту ім. Корольова Дмитро Косатий потрапив до Книги рекордів України, виконавши 760 разів підйом переворотом на перекладині.
Про це навчальний заклад повідомляє у Facebook.
«Представники Книги рекордів України, керівництво військового інституту, рідні та друзі привітали Дмитра Косатого із встановленням рекорду Книги рекордів України з виконання вправи «Підйом переворотом на перекладині» на відкритому повітрі 760 разів», - йдеться у повідомленні.
На встановлення рекорду хлопцеві знадобилося 5 годин. Вправу він виконував на відкритому повітрі під 30-градусною спекою.
У планах молодого спортсмена встановити світовий рекорд з виконання цієї вправи в приміщенні з відповідними умовами.
Фото: Житомирський військовий інститут, Фейсбук