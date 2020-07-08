Уряд утворив оргкомітет з підготовки спортсменів до Олімпійських і Паралімпійських ігор

Кабмін схвалив проєкт розпорядження про утворення організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

Кабінет міністрів схвалив проєкт розпорядження про утворення організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх та проведення міжнародних спортивних заходів в Україні.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду у середу без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До складу цього оргкомітету мають увійти його очільник Прем'єр-міністр, віцепрем'єр-міністр, міністр молоді та спорту та інші члени КМУ, президент Національного олімпійського комітету, голова адміністрації Держприкордонслужби, голова СБУ, керівники обласних державних адміністрацій та низка інших посадових осіб.

У КМУ вважають, що утворення такого комітету дасть можливість ефективно організувати роботи на стадії підготовки спортсменів та їхньої участи у цих заходах. Урядовці наголошують, що для проведення в нашій країні міжнародних спортивних заходів необхідна співпраця усіх відомств центральних органів виконавчої влади та зацікавлених суб'єктів сфери фізичної культури та спорту.

Реалізація цього документу не потребує витрат з державного чи місцевих бюджетів.