АПЛ: "Манчестер Юнайтед" пробив 13-й пенальті в сезоні

У матчі 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) футболісти "Манчестер Юнайтед" здобули виїзну перемогу над "Астон Віллою" - 3:0.

На 27-й хвилині матчу в Бірмінгемі португальський півзахисник "червоних дияволів" Бруно Фернандеш реалізував 11-метровий удар, після чого також відзначилися Мейсон Грінвуд (45+5) і Поль Погба (58), повідомляє Укрінформ.

Цей пенальті дозволив "Манчестер Юнайтед" повторити рекорд "Лестера" за кількістю виконаних ударів з "точки" в чемпіонському сезоні-2015/16. Також 13 пенальті в сезоні-2004/05 довелося виконати лондонському "Кристал Пелас".

В інших поєдинках ігрового дня АПЛ зафіксовані дві нічиї: "Борнмут" - "Тоттенгем" - 0:0, "Евертон" - "Саутгемптон" - 1:1.

Турнірне становище лідерів: "Ліверпуль" - 92 очки, "Манчестер Сіті" - 69, "Челсі" - 60, "Лестер - 59, "Манчестер Юнайтед" - 58.

Фото: Reuters.