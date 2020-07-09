АПЛ: "Манчестер Сіті" розгромив "Ньюкасл", "Ліверпуль" обіграв "Брайтон"
Укрінформ
Завершилися чергові футбольні поєдинки 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
"Манчестер Сіті" із українським захисником Олександром Зінченком у складі завдав нищівної поразки "Ньюкаслу" - 5:0, повідомляє Укрінформ.
Перемогу "містянам" на "Етіхад" принесли голи Габріела Жезуса (10-та хвилина), Ріяда Мареза (21), Федеріко Фернандеса (58 - автогол), Давіда Сільви (65) та Рахіма Стерлінга (90+1).
В інших матчах ігрового дня новоспечений чемпіон "Ліверпуль" на виїзді обіграв "Брайтон" - 3:1, "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка вдома поступився "Бернлі" - 0:1, а "Шеффілд Юнайтед" взяв гору над "Вулвергемптоном" - 1:0.
Турнірне становище лідерів: "Ліверпуль" - 92 очки, "Манчестер Сіті" - 69, "Челсі" - 60, "Лестер - 59.
Фото: mancity.com.