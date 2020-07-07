"Челсі" обіграв "Кристал Пелас" в матчі АПЛ

У поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" здобув перемогу над "Кристал Пелас".

Матч, який проходив на стадіоні "Селхьорст Парк" в Лондоні, завершився перемогою гостей з рахунком 3:2, повідомляє Укрінформ.

У складі "Челсі" забивали Олів'є Жиру (6-а хвилина), Крістіан Пулішич (27) і Теммі Абрахам (71). У господарів відзначилися Вілфрід Заха (34) і Крістіан Бентеке (72).

"Челсі" (60 очок) розташовується на третьому рядку в турнірній таблиці, "Кристал Пелас" (42) йде на 14-й позиції.

Фото: Getty Images.