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АПЛ: "Манчестер Сіті" програв у Саутгемптоні

Укрінформ
У матчі 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Сіті" на виїзді програв "Саутгемптону".

Поєдинок, який проходив на стадіоні "Сент-Мері" в Саутгемптоні, завершився перемогою господарів з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ.

Єдиний м'яч в матчі забив Че Адамс.

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Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко провів на полі увесь матч.

"Манчестер Сіті" посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, "Саутгемптон" йде на 13-му рядку.

Фото: southamptonfc.com.

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