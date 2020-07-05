АПЛ: "Манчестер Сіті" програв у Саутгемптоні
Укрінформ
У матчі 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Сіті" на виїзді програв "Саутгемптону".
Поєдинок, який проходив на стадіоні "Сент-Мері" в Саутгемптоні, завершився перемогою господарів з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ.
Єдиний м'яч в матчі забив Че Адамс.
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко провів на полі увесь матч.
"Манчестер Сіті" посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, "Саутгемптон" йде на 13-му рядку.
Фото: southamptonfc.com.